Rosyjski minister spraw zagranicznych przyznał, że decyzje podejmowane przez Waszyngton spotkały się z odpowiedzią Moskwy , która doprowadziła do stworzenia " niewygodnych warunków dla funkcjonowania ambasady USA w Moskwie ".

- Takie spotkanie odbędzie się 27 lutego w Stambule - oznajmił Siergiej Ławrow . Minister stwierdził, że rozmowy "jasno pokażą, czy strony są zdolne do szybkiego i skutecznego posuwania się naprzód". Ławrow poinformował, że przed konsultacjami w Stambule przeprowadzone zostały dwie rundy wstępnych rozmów dotyczących kwestii ambasad.

Szef rosyjskiego MSZ zabrał też głos w sprawie poniedziałkowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie przyjęto rezolucje pokojowe dotyczące konfliktu w Ukrainie. Stwierdził, że Europa próbuje nakłaniać Kijów do kontynuowania wojny. - Kiedy zmienia się układ sił politycznych w Ukrainie, co objawiło się w głosowaniu ONZ, Europa natychmiast stara się podważyć ten trend, ogłasza nowe duże pakiety pomocy wojskowej dla Kijowa, podżega do kontynuowania działań wojennych - przekonywał.