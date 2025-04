Na kandydata Partii Razem Adriana Zandberga chce obecnie zagłosować 5 proc. ankietowanych (co oznacza wzrost o 2 pkt proc.). Kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołownię poparłoby 4 proc. ankietowanych (tyle samo, co poprzednio), na Grzegorza Brauna startującego z własnego komitetu wyborczego chce głosować 3 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.), a kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat poparłoby 2 proc. badanych (tyle samo, co w poprzednim miesiącu).