- Obserwujemy różne próby sabotażu, ataki cybernetyczne. Jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy byli zjednoczeni i nie dali się zastraszyć - zaznaczył Stoltenberg podczas konferencji prasowej po szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9).

Szef NATO podkreślił, że przeciwdziałanie rosyjskim i białoruskim prowokacjom w dużej mierze leży po stronie państw członkowski. - Wiele z tych incydentów wymagają działania od władz narodowych. To, co może zrobić NATO, to zwiększać świadomość i wymieniać się informacjami wywiadowczymi - dodał.