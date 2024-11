Wojska Korei Północnej w Rosji. "Dla Chin to nie do przyjęcia"

Chiny w swej polityce często stają po stronie Rosji i Korei Północnej. Jednak decyzja Pjongjangu o wysłaniu tysięcy żołnierzy do walki z Ukrainą stawia Pekin przed dylematem, testując jego zdolność wpływania na sąsiadów - pisze "The Wall Street Journal". Zaniepokojenie w Państwie Środka budzi możliwość rozszerzenia konfliktu w "wojnę międzykontynentalną". - Dla Chin to nie do przyjęcia - ocenia ekspert.