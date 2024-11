Szefowa MSZ Korei Północnej w Rosji. Fala zarzutów w stronę Zachodu

Jak zwraca uwagę agencja Reutera, Hui i Ławrow nie odnieśli się do informacji Stanów Zjednoczonych, NATO, Korei Południowej i Ukrainy o wysłaniu 10 tys. żołnierzy z Północy do Rosji. Rzecznik Kremla stwierdził w tym tygodniu, że "nie ma niczego do dodania do tego, co już powiedziano" na temat takich doniesień.