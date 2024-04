Wenecja. Kiedy wejdą opłaty dla turystów?

System opłat wejdzie w życie w szczególnym dniu: 25 kwietnia to uroczystość patrona miasta, świętego Marka i zarazem Święto Wyzwolenia we Włoszech, upamiętniające oswobodzenie miast na północy z niemieckiej okupacji. W to święto państwowe rozpoczyna się sezon masowych podróży, który trwa do majówki.

- Wprowadzając system rezerwacji wizyt w Wenecji chcemy usprawnić sposób zarządzania napływem turystów - powiedział szef wydziału do spraw turystyki w zarządzie miasta Simone Venturini. - Celem jest też doprowadzenie do nowej równowagi między potrzebam i tych, którzy chcą poznać piękno miasta i tymi, którzy w Wenecji mieszkają czy pracują - wyjaśnił.

"Wenecja pozostanie miastem otwartym"

Przedstawiciel władz miejskich dodał: "Jesteśmy świadomi tego, że będzie to długi proces, bo nikt nigdy wcześniej na świecie nie wprowadził eksperymentu tego rodzaju. Nasze podejście jest pokorne i praktyczne; w najbliższych miesiącach wniesiemy korekty, jeśli okaże się to konieczne".

Zdaniem Venturiniego to także sposób, by dostosować najlepiej usługi publiczne i ewentualne środki bezpieczeństwa w przypadku masowego napływu gości.

Burmistrz: Nie chodzi nam o pieniądze

- Nasz system może stać się schematem, nad którym mogą pracować inne miasta na świecie, pełne najbardziej symbolicznych i delikatnych miejsc, które należy zwiedzać w sposób uprzejmy i z szacunkiem - oświadczył burmistrz. - Nie chodzi nam o pieniądze , bo pierwszym celem jest obrona miasta i uczynienie go miejscem do życia - dodał.

Jak system będzie wyglądał w praktyce?

Jak to będzie wyglądać w praktyce w przypadku turystów wybierających nocleg w mieście, wytłumaczył właściciel obleganego przez cudzoziemców hotelu przy ulicy Lista di Spagna: Każda osoba rezerwująca miejsce noclegowe otrzyma od nas, gdy to zrobi, informację z linkiem do strony, gdzie ma zgłosić przyjazd. Ci turyści wprawdzie nie muszą wnosić opłaty 5 euro, ale my nie możemy ich zarejestrować jako naszych gości; wszyscy muszą zrobić to sami.