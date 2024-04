Mer Orleanu Serge Grouard żali się, że ponad pół tysiąca bezdomnych imigrantów zostało przewiezionych do jego miasta w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Francuski rząd potwierdza, że Orlean jest jednym z miast, do których trafili bezdomni, choć zaprzecza, że transporty mają cokolwiek wspólnego z Igrzyskami. Władze tłumaczą, że schroniska dla bezdomnych w Paryżu pękają już w szwach.

Co trzy tygodnie do Olivet, które znajduje się w aglomeracji Orleanu, przyjeżdżają autobusy z Paryża. Pasażerowie mają ze sobą niewielkie bagaże, najczęściej plastikowe torby. Są umieszczani w hotelu koło drogi szybkiego ruchu. Zdarza się, że w jednym pokoju o powierzchni 10 metrów kwadratowych jest ulokowana cała rodzina. Ale to i tak lepsze warunki niż te, jakie mieli w Paryżu. Większość żyła w obozowiskach złożonych z namiotów na obrzeżach miasta, ale część była także pod mostami blisko centrum. Jedno z takich obozowisk znajdowało się tuż obok ratusza.