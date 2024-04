Zaledwie w ubiegłym tygodniu premierę miał serial "Ripley" , stworzony na podstawie powieści Patricii Highsmith pt. "Utalentowany pan Ripley". Nie jest to jednak pierwsza ekranizacja, 25 lat temu miała bowiem miejsce premiera filmu o identycznym względem książki tytule. Tym razem jednak, za sprawą niesamowitych zdjęć, ogromny rozgłos zyskała sama lokalizacja, w której kręcona była najnowsza produkcja.

Mowa o małej włoskiej miejscowości Atrani w regionie Kampania, w prowincji Salerno. To tam w pewnym momencie udaje się tytułowy bohater.

Atrani. Widzowie serialu Netflixa przyjeżdżają tam na potęgę

Jak wskazuje "The Guardian", w miejscowości tej znajduje się jeden czterogwiazdkowy hotel oraz kilka pensjonatów i miejsc noclegowych do wynajęcia. Niektórzy z miejscowych - wśród których jest właściciel jednej z restauracji przy plaży - są zadowoleni i wskazują, że to właśnie za sprawą pięknych serialowych zdjęć wioska zyskała "dodatkowy rozgłos".