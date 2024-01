Władimir Putin pojedzie do Turcji

"Wizyta Raisiego jest ważnym krokiem w kontynuacji dialogu między Iranem a Turcją i odpowiednią okazją do omówienia kwestii znajdujących się we wspólnej agendzie" - donosi turecki serwis.

Relacje Turcji z Rosją

Ukraińska agencja Unian podaje, że Turcja ograniczyła przepływ towarów podwójnego zastosowania do Rosji . W listopadzie 2023 roku ich wartość spadła do 8,4 mln dolarów, co jest najniższą wartością od lata 2022 roku.

Towary podwójnego zastosowania to towary przeznaczone do użytku cywilnego, od dronów po chemikalia, które mogą poprawić życie ludzi, ale w nieodpowiednich rękach mogą zostać wykorzystane niewłaściwie - np. przez autorytarne reżimy do kontrolowania ludności lub przez grupy terrorystyczne do przeprowadzania ataków.