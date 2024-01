Władimir Putin nakazał szukać za granicą aktywów należących do Cesarstwa Rosyjskiego (1721-1917) lub Związku Radzieckiego (1922-1991).

Bloobmerg ocenia, że choć nie jest jasne, co skłoniło Putina do wydania takiego rozkazu, to jego zainteresowanie dawnymi imperialnymi posiadłościami raczej nie złagodzi obaw wobec Moskwy i jej potencjalnej inwazji na sąsiednie państwa.