Papież Franciszek zmarł w poniedziałek wielkanocny o godz. 7:35. Informację do wiadomości publicznej podano kilka minut przed godz. 10. Z całego świata zaczęły spływać kondolencje i słowa pożegnania Ojca Świętego.

W pobliżu świątyni zgromadziły się tysiące ludzi, którzy przybyli do Watykanu na wiadomość o śmierci papieża Franciszka. Tłumy wiernych cały czas przybywają w kierunku placu Świętego Piotra i stoją w kolejce, by wejść do bazyliki.