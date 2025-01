Odezwa słowackich psychologów i psychiatrów do Roberta Ficy, w którym apelują o zmianę stylu rządzenia oraz lepsze traktowanie obywateli, ma już prawie 600 sygnatariuszy. - Zagroził liberalnej demokracji, zagroził wiarygodnemu członkostwu w Unii Europejskiej i NATO, które jest podstawą przyszłości naszego kraju - mówił o premierze jeden z pomysłodawców akcji Jozef Hasto. Lekarz bronił prawa swojej grupy zawodowej do wyrażenia obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jak tłumaczył, celem apelu było wezwanie Ficy do autorefleksji.