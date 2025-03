O ruchach Wielkiej Brytanii poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikaty władz. Brytyjczycy ogłosili, że cofają akredytację na pobyt rosyjskiemu dyplomacie oraz jego małżonce. To odpowiedź na podobny ruch Rosja n wobec brytyjskich dyplomatów, którzy ci wykonali na początku tygodnia.

- To oczywiste, że państwo rosyjskie dąży do zamknięcia brytyjskiej ambasady w Moskwie i nie bierze pod uwagę niebezpiecznego, eskalacyjnego wpływu tych decyzji - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii w oświadczeniu.

- Po tym incydencie chcemy to zakończyć i żądamy, by Rosja zrobiła to samo - powiedział rzecznik MSZ. - Wszelkie dalsze działania Rosji będą postrzegane jako eskalacja i spotkają się z odpowiednią reakcją - dodał.