W skrócie Nestle wycofuje dwie partie mleka modyfikowanego NAN Optipro Plus 1 z powodu obecności Bacillus cereus.

Firma informuje rodziców o zagrożeniu i przeprasza za niedogodności, zapewniając, że nie ma przypadków zatruć.

Bakteria Bacillus cereus może powodować groźne zatrucia pokarmowe, dlatego zaleca się unikanie spożycia wskazanych partii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

GIS poinformował, że polski oddział koncernu spożywczego Nestle dobrowolnie i prewencyjnie zdecydował o wycofaniu z rynku dwóch partii mleka modyfikowanego NAN Optipro Plus 1. Produkt został skażony przez Bacillus cereus na jednej z linii produkcyjnych w zakładzie.

Dokładne dane wycofywanych partii to: NAN Optipro Plus 1, 800 g (nr 52860346AA) z datą do października 2027 roku oraz NAN Optipro Plus 1, 400 g (nr 52870346AD) z tym samym terminem przydatności do spożycia.

Nestle przeprasza. Mleko zniknie z półek

Mleko zostało wyprodukowane w Holandii i było sprzedawane w sklepach w Polsce. Nestle - za pośrednictwem stron internetowych - poinformowało rodziców i opiekunów o wykrytych mikroorganizmach.

"Nie odnotowano żadnych przypadków dolegliwości chorobowych związanych ze spożyciem produktów wyżej wymienionych partii. Żadne inne produkty wprowadzone przez Nestle Polska nie są objęte tym dobrowolnym wycofaniem w Polsce" - podała firma, przepraszając za wszelkie niedogodności.

Czym jest Bacillus cereus? Objawy zatrucia

Bacillus cereus to grupa bakterii odpowiadająca za wytwarzanie dwóch rodzajów toksyn wywołujących zatrucia pokarmowe. Poza klasycznymi objawami zatrucia mogą wystąpić także poważne dolegliwości, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Ryzyko wystąpienia mikroorganizmów w produkcie wzrasta, jeśli był on poddawany obróbce cieplnej. Z tego powodu środowiskiem ich namnażania może być mleko pasteryzowane, ale także makarony i wędliny.

Objawy zakażenia Bacillus cereus to zwykle wodnista biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty. Toksyny wytwarzane przez bakterie mogą jednak powodować także m.in. zapalenie płuc i infekcje oczu.

"Nie należy spożywać produktów z dwóch wskazanych w komunikacie partii. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - przekazał sanepid.

"Graffiti". Cieszyński woli Brauna od Tuska? "Nie powtórzę tego" Polsat News