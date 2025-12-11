W skrócie Polski pasażer został zatrzymany na lotnisku w Bari za próbę wywozu złota i gotówki.

Mężczyzna nie zadeklarował przewożenia dwóch sztabek złota oraz ponad 14 tys. euro.

Za naruszenie przepisów został ukarany grzywną, a służby podkreślają rosnącą liczbę przechwyceń podobnych przypadków.

Włoska Guardia di Finanza (policja finansowa - red.) oraz funkcjonariusze Agencji Celnej zatrzymali na lotnisku im. Karola Wojtyły w Bari obywatela Polski, który próbował wylecieć do Warszawy z niezadeklarowanymi wartościami.

Jak przekazują tamtejsze służby, mężczyzna podczas kontroli bezpieczeństwa zachowywał się wyjątkowo nerwowo, co wzbudziło podejrzenia personelu terminalu odlotów.

Guardia di Finanza zdecydowała o dokładnym sprawdzeniu jego bagażu podręcznego i rzeczy osobistych. W trakcie kontroli odkryto dwie sztabki czystego złota, warte 23 tys. euro, a także 14 tys. euro w gotówce.

Nerwy zdradziły pasażera z Polski. Służby znalazły złoto i gotówkę

Limit przewozu środków pieniężnych bez obowiązku deklaracji przy wyjeździe z Włoch wynosi 10 tys. euro. Polak nie zgłosił przewożonej kwoty, dlatego - zgodnie z przepisami - został ukarany grzywną w wysokości 30 proc. nadwyżki. Kara wyniosła 8212 euro, które mężczyzna uiścił na miejscu.

W komunikacie podkreślono, że służby coraz częściej koncentrują się na kontroli obrotu złotem, które - ze względu na wysoką wartość, łatwość transportu oraz trudność w śledzeniu - bywa wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy oraz ukrywania nielegalnie zdobytych aktywów.

Obecnie rynkowa cena złota to około 116 euro za gram, co sprawia, że metal ten staje się zarówno bezpieczną przystanią inwestycyjną, jak i narzędziem stosowanym w nielegalnych operacjach finansowych.

Bari. Włoskie służby przechwytują coraz więcej złota

Według danych włoskiej Agencji Celnej, tylko na lotnisku w Bari od początku roku przechwycono aktywa o wartości 4,5 mln euro, z czego ponad 1,56 mln euro nie zostało wcześniej zadeklarowane.

Służby podkreślają, że efekty te są wynikiem wspólnych działań oraz zaawansowanych metod analizy ryzyka stosowanych przez Guardia di Finanza i Agencję Celną.

