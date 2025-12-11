W skrócie Większość Amerykanów odczuwa pogorszenie sytuacji gospodarczej mimo pozytywnych sygnałów ze strony prezydenta Donalda Trumpa - opisują media.

Rosnące koszty życia zmuszają obywateli do ograniczenia zakupów, rezygnacji z posiłków i opieki medycznej oraz sięgania po oszczędności - wynika z sondażu.

Trump oraz jego administracja winią za rosnącą inflację poprzednią ekipę Joe Bidena, jednocześnie twierdząc, że ceny spadają.

"Prezydent Donald Trump chwali się ożywieniem gospodarczym, jednak nowy sondaż wskazuje, że większość Amerykanów nie dostrzega poprawy sytuacji, a niektórzy decydują się na znaczne poświęcenia, aby zaoszczędzić. Rosnące koszty mocno odbijają się na amerykańskich rodzinach" - pisze USA Today.

Jak wynika z sondażu, trudności związane z kosztami utrzymania najbardziej odczuwają Amerykanie bez wyższego wykształcenia, młodzi, osoby czarnoskóre i pochodzenia latynoskiego oraz kobiety.

Sondaż z USA. Amerykanie zabrali głos ws. rosnących cen

Z sondażu think tanku Century Foundation wynika, że prawie 3 na 10 ankietowanych wyborców (29 proc.) przyznaje, że z powodu kosztów w ciągu ostatniego roku zrezygnowało z opieki medycznej. Dotyczy to w szczególności 49 proc. wyborców poniżej 30. roku życia. Z kolei 24 proc. ankietowanych twierdzi, że opóźniło lub pominęło zakup leków przepisanych przez lekarza.

Jedna trzecia respondentów (34 proc.) przyznaje, że aby zaoszczędzić, zrezygnowała z posiłku. Dotyczy to przede wszystkim 54 proc. wyborców poniżej 30. roku życia.

Dwie trzecie ankietowanych (64 proc.) twierdzi, że kupuje tańsze artykuły spożywcze lub ograniczyło zakupy. Dotyczyło to w szczególności 79 proc. wyborców poniżej 30. roku życia, 74 proc. wyborców czarnoskórych, 72 proc. kobiet i 71 proc. wyborców pochodzenia latynoskiego.

Niemal połowa respondentów (48 proc.) przyznaje, że korzysta z oszczędności, aby pokryć codzienne wydatki. To 59 proc. wyborców poniżej 30. roku życia, 57 proc. wyborców pochodzenia latynoskiego, 55 proc. wyborców czarnoskórych i 52 proc. kobiet.

Jak wynika z badania, Amerykanie nie są tak optymistycznie nastawieni do poprawy sytuacji jak prezydent - 82 proc. zapytanych osób spodziewa się wzrostu cen w nadchodzących latach.

USA Today zaznacza, że sondaż przeprowadzono na grupie 1425 zarejestrowanych wyborców przed tym, jak w grudniu po raz pierwszy od czterech lat średnia krajowa za galon benzyny bezołowiowej (ok. 3,8 l) spadła poniżej trzech dolarów (ok. 11 zł).

Sytuacja gospodarcza w USA. Sondaż wskazuje jasno

Za problemy Amerykanów Donald Trump obwinia byłego prezydenta Joe Bidena, podkreślając, że koszty spadły w porównaniu z wysokimi cenami po pandemii za czasów jego poprzednika - dodaje dziennik.

W tym tygodniu Trump stwierdził, że "inflacja praktycznie zniknęła" i ocenił gospodarkę USA na "A-plus-plus-plus-plus-plus", a Biały Dom twierdzi, że w 2026 roku gospodarka Stanów Zjednoczonych "będzie jeszcze silniejsza".

Inflacja w USA w ujęciu rok do roku utrzymuje się powyżej poziomów sprzed pandemii, a sondaż wykazał, że dwie trzecie Amerykanów uważa, że gospodarka nie radzi sobie dobrze. Z tej grupy 43 proc. respondentów to osoby, które głosowały na Trumpa w wyborach w 2025 roku.

- Ludzie mówią nam na różne sposoby o trudnościach finansowych, jakie odczuwają w swoim życiu - mówi Angela Hanks z Century Foundation. - Można to bagatelizować, ale to nie zmienia sposobu, w jaki ludzie postrzegają gospodarkę - dodaje.

"Kryzys inflacyjny Joe Bidena". Trump wyśmiewa hasło demokratów

Do wyników sondażu odniósł się rzecznik Białego Domu Kush Desai. - Prezydent Donald Trump i wszyscy członkowie jego administracji w pełni zdają sobie sprawę, jak kryzys inflacyjny Joe Bidena pozostawił amerykańskie rodziny w tyle. Zakończenie kryzysu Bidena było priorytetem administracji Trumpa od pierwszego dnia - oświadczył.

Trump podczas swoich wystąpień - niecały rok przed wyborami uzupełniającymi w 2026 roku - twierdzi, że ceny spadają. Wyśmiewa też "przystępność cenową" (affordability) jako hasło kampanii demokratów, którzy - w jego ocenie - odpowiadają za gwałtowny wzrost cen za kadencji Bidena.

- Mają nowe słowo. To nowe słowo to "przystępność cenowa". Więc patrzą w kamerę i mówią: "W tych wyborach chodzi o przystępność cenową" - powiedział Trump.

- Nie mogę powiedzieć "oszustwo z przystępnością cenową", bo zgadzam się, ceny były za wysokie - dodał później Trump. - Więc nie mogę użyć słowa "oszustwo", bo źle to zinterpretują. Ale używają słowa "przystępność cenowa" i to jest ich jedyne słowo. Mówią: "Przystępność cenowa". A wszyscy mówią: "Och, to musi oznaczać, że Trump ma wysokie ceny". Nie, nasze ceny spadają drastycznie - mówił prezydent USA.

Źródło: USA Today

