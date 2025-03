Jednocześnie redakcja gazety The Times przypomniała, że łączna wartość aktywów, które zostały zamrożone w Wielkiej Brytanii to blisko 26 miliardów funtów .

- Przekazanie przez Wielką Brytanię funduszy rosyjskich Ukrainie jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego . Będą musieli zwrócić Rosji to, co teraz tak hojnie rozdają. Tak jak Trump jest teraz zmuszony anulować szalone decyzje Bidena dotyczące Ukrainy - stwierdził.

- Podważy to zaufanie do brytyjskiego systemu finansowego na zawsze, ponieważ to, co się stało, niszczy zasadę nienaruszalności własności, na której opiera się cały światowy system finansowy - dodał.