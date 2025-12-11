W skrócie Jackpoty w amerykańskich loteriach Powerball i Mega Millions osiągają rekordowe wartości, przyciągając miliony graczy z całego kraju.

Szanse na wygraną główną nagrodę maleją z powodu zmian w zasadach gier, takich jak zwiększenie liczby kul oraz modyfikacje w losowaniach.

Podwyższenie cen losów oraz wprowadzenie mnożników sprawiają, że rosną nie tylko pule nagród, ale także wysokość wygranych pozajackpotowych.

Gigantyczne kumulacje w amerykańskich loteriach Powerball i Mega Millions biją kolejne rekordy. Jak opisuje CBS News, w ostatniej dekadzie wysokość głównych wygranych znacząco wzrosła i choć jackpoty przyciągają miliony graczy, szanse na ich trafienie stają się coraz mniejsze.

Zasady obu gier były wielokrotnie zmieniane, tak aby zapewnić rosnące pule nagród, jednocześnie oferując więcej sposobów na wygranie mniejszych kwot.

USA. Rekordowe wygrane Powerball i Mega Millions

Gdy Powerball wystartował w 1992 roku, pierwsza kumulacja wynosiła 5,9 mln dolarów. Jak podają amerykańskie media, dziś skala jest nieporównywalna - największy jackpot w historii tej loterii osiągnął 2,04 mld dolarów i padł 7 listopada 2022 r.

Podobną drogę przeszło Mega Millions. Pierwszy zwycięzca głównej wygranej w 2002 r. otrzymał 28 mln dolarów, podczas gdy rekord z sierpnia 2023 r. to aż 1,602 mld dolarów. Co istotne, 12 z 20 największych wygranych w historii obu loterii padło po 2023 roku. Tylko pięć stanów - Alabama, Alaska, Hawaje, Nevada i Utah - nie sprzedaje losów.

CBS News opisuje, że choć stawki są ogromne, prawdopodobieństwo trafienia jackpota stale maleje. To konsekwencja zmian wprowadzanych przez operatorów gier. W 2015 roku Powerball zwiększył liczbę białych kul z 59 do 69, a liczbę czerwonych zmniejszył z 35 do 26. Przed zmianą szansa na główną wygraną wynosiła 1 do 175,2 mln, dziś to już 1 do 292,2 mln. Jednocześnie wzrosło ogólne prawdopodobieństwo wygrania dowolnej nagrody.

W Mega Millions gracze typują pięć liczb z zakresu 1-70 i jedną Mega Ball z 1-24. W 2025 r. zasady gry ponownie zmodyfikowano - początkowa pula wzrosła z 20 do 50 mln dolarów, a usunięcie jednej Mega Ball poprawiło szanse na trafienie jackpota z 1 do 302,6 mln do 1 do 290,5 mln. Ogólne prawdopodobieństwo jakiejkolwiek wygranej wzrosło z 1 do 24 do 1 do 23.

Mnożniki i nowe nagrody zmieniają grę. Rosną ceny kuponów

Jak tłumaczy rzecznik Mega Millions Dan Miller, w nowej odsłonie gry każdy zwycięzca zgarnia więcej dzięki wbudowanemu mnożnikowi. Wszystkie nagrody poza jackpotem mogą być automatycznie podwyższane - nawet dziesięciokrotnie.

Miller wylicza, że w 70 pierwszych losowaniach po zmianach gracze zdobyli 531 mln dolarów w nagrodach innych niż jackpot. W starej formule byłyby one warte jedynie 119,8 mln, co oznacza wzrost o 343 proc.

Przykładowo samo trafienie Mega Balla - wcześniej warte 2 dolary, czyli równowartość ceny losu - teraz daje minimalnie 5 dolarów, które następnie są mnożone. Oznacza to wygrane od 10 do nawet 50 dolarów.

Zmianom sprzyjają również rosnące ceny losów. Powerball podniósł cenę gry z 1 do 2 dolarów w 2012 roku. Mega Millions natomiast zrobiło to w 2017 roku, a w kwietniu 2025 r. - ponownie, zwiększając koszt losu z 2 do 5 dolarów. Wyższe stawki oznaczają większe pule nagród, co dodatkowo napędza rekordowe kumulacje.

