Amerykanie zmagają się z rzeką atmosferyczną, czyli masą wilgoci przemieszczającą się wysoko w atmosferze od oceanu nad ląd. To zjawisko niesie intensywne ulewy i doprowadziło do wydania wielu ostrzeżeń pogodowych na północnym zachodzie kraju. W stanie Waszyngton "prawdopodobne są katastrofalne powodzie" - alarmuje tamtejszy gubernator.

Czekają na historyczną powódź. Mogą ewakuować 100 tysięcy osób

"Krajowa Służba Prognozowania Wody [część Agencji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) - red.] prognozuje 18 głównych oraz 15 średnich powodzi w naszym stanie" - napisał w nocy amerykańskiego czasu gubernator stanu Waszyngton Bob Ferguson na profilu w serwisie X.

W hrabstwie Skagit, położonym niecałe 100 kilometrów na północ od Seattle, władze nakazały mieszkańcom nadrzecznych regionów gotowość do ewakuacji w ciągu najbliższej doby.

To ostrzeżenie dotyczy około 75 tys. osób, jednak na tym nie koniec. W oświadczeniu zamieszczonym w serwisie X Ferguson nie wykluczył, że w tej części stanu ewakuowanych może zostać łącznie około 100 tys. ludzi.

Władze hrabstwa Skagit ostrzegają, że według prognoz Narodowej Służby Pogodowej (NWS) regionowi grozi "historyczna powódź". Mieszkańcom zagrożonych terenów zalecono ewakuowanie się na wyżej położone tereny "tak szybko jak to możliwe" - napisano w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej hrabstwa.

Senator Maria Cantwell ostrzegła mieszkańców stanu, że rzeka może o ponad dwa metry przekroczyć swój rekordowy stan.

"Proszę, pozostańcie w pogotowiu i stosujcie się do nakazów ewakuacji. To nie jest tylko kolejna powódź" - napisała Cantwell w mediach społecznościowych.

Specjaliści spodziewają się, że poziom wody na rzece Skagit w czwartek może sięgnąć około 14,5 metra. Dla porównania: podczas powodzi w 2021 roku w tym rejonie zanotowano niecałe 12 metrów wody na rzece.

Czwartek może być dniem, w którym opady deszczu będą najintensywniejsze. W środę gubernator ogłosił stan wyjątkowy. "Sytuacja jest ekstremalnie poważna" - podkreślił Bob Ferguson na środowej konferencji prasowej.

Według gubernatora "historyczne poziomy na rzekach" mogą zostać osiągnięte w czwartek około godz. 4 rano lokalnego czasu i utrzymać się do piątkowego poranka.

Ewakuacje i utrudnienia. Amtrak zatrzymał pociągi

W sąsiadującym ze Skagit hrabstwie King odnotowano lokalne podtopienia. W środę przeprowadzono tam kilka akcji ratunkowych. Z zagrożonego zalaniem domu ewakuowano trzy osoby, które miały trudności w poruszaniu się oraz ich psa. Z powodu osuwiska przez pewien czas zablokowany był odcinek autostrady I-90.

Z powodu zagrożenia, jakie stwarza wysoki poziom rzeki Skagit na czwartek i piątek zawieszono kursowanie pociągów między Seattle a Vancouver w Kanadzie - poinformował operator kolejowy Amtrak.

Według amerykańskich synoptyków niebezpiecznie może być nie tylko w rejonie rzeki Skagit, lecz również między innymi na rzece Snohomish.

W czwartek rano około 20 tys. domów pozostawało bez prądu. Około połowa z nich znajduje się w hrabstwie Chelan.

Władze stanu do pomocy zmobilizowały co najmniej 300 żołnierzy gwardii narodowej. Na miejscu pracują zespoły na pontonach pomagające potrzebującym oraz uwięzionym w pojazdach.

Źródło: ABC News, NBC, Skagitcounty.net

