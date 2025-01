Do incydentu z rosyjskimi dyplomatami doszło tuż przed Bożym Narodzeniem . Ich niewielka grupa weszła do brytyjskiego parlamentu , a następnie niespodziewanie odłączyła się od zwiedzających i skierowała się ku pomieszczeniom Izby Lordów , gdzie dostęp jest ograniczony.

Jak podał "The Guardian", Rosjanie zostali ostatecznie zatrzymani przez ochronę i wyproszeni . - Nie wyrządzili żadnej szkody - potwierdziło źródło gazety. Sytuacja odbiła się jednak szerokim echem w brytyjskiej opinii publicznej. Wskazywano przede wszystkim na względy bezpieczeństwa . Rosja wobec toczącej się wojny z Ukrainą jest uważana za państwo nieprzyjazne .

Wielka Brytania. Rosjanie w parlamencie, natychmiastowa reakcja

Do sprawy odnieśli się szefowie obu izb parlamentu Wielkiej Brytanii, którzy wysłali posłom i parom pisemne ostrzeżenia, aby nie zapraszać osób powiązanych z rosyjską dyplomacją do budynku. Polecili też, aby zachować czujność i ostrożność. Nie wiadomo, czy intruzi przyszli do parlamentu sami, czy na czyjeś zaproszenie.