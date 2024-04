Przemówienie Łukaszenki. Mówił o stosunkach polsko-ukraińskich

Odnosząc się bezpośrednio do Polski stwierdził, że ma ona "swoje rachunki do wyrównania z Ukrainą" i nawiązał do rzezi wołyńskiej. - Efekt tego będzie dramatyczny, jeśli się nie zatrzymamy. I najwyraźniej nie uratuje to poprzedniego porządku - powiedział.