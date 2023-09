Ambasador Węgier Zita Ilona Bencsik wręczyła w czwartek listy uwierzytelniające Alaksandrowi Łukaszence. To precedensowa sytuacja. Kraje UE nie uznały wyników uznanych za sfałszowane wyborów prezydenckich w 2020 r. i nie wysyłają do Mińska nowych ambasadorów, lecz dyplomatów w randze chargé d’affaires. Łukaszenka stwierdził w trakcie spotkania z dyplomatami, że Węgry "to wieloletni i niezawodny przyjaciel Białorusi".