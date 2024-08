- Wydarzenia i negocjacje z ostatnich dni utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest to proces koordynowany z Brukseli - stwierdził Peter Szijjarto, komentując blokadę tranzytu ropy przez Ukrainę. Szef węgierskiego MSZ oskarżył przedstawicieli Unii Europejskiej o namawianie Kijowa do wstrzymania dostaw ropy naftowej do Węgier i na Słowację.