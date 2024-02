Agencja zaznacza, że daje jej to silną pozycję do "zapewnienia sobie kolejnych pięciu lat kierowania organem wykonawczym Unii Europejskiej". Nie oznacza to jednak, że von der Leyen ze stuprocentową pewnością będzie sprawować drugą kadencję. Przewodniczącego KE wybiera w głosowaniu Parlament Europejski po tym, gdy przywódcy państw Unii Europejskiej nominują kandydata.