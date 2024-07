Węgierski premier Viktor Orban nie wyklucza, że jego kraj weźmie udział w "modernizacji" gospodarki Ukrainy, co ogłosił podczas wtorkowej wizyty w Kijowie. Ma jednak propozycję dla Wołodymyra Zełenskiego, która dotyczy zawieszenia broni w relacjach z Rosją. To - zdaniem polityka - miałoby przybliżyć oba walczące ze sobą kraje do pokoju.