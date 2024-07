Gruzja. USA nie przekaże pieniędzy do Tibilisi

"Przez 32 lata przyjaźni i partnerstwa między naszymi krajami i obywatelami, Stany Zjednoczone przeznaczyły ponad 6,2 miliarda dolarów pomocy , przyczyniając się do rozwoju i wzmocnienia gospodarki Gruzji i instytucji demokratycznych" - czytamy w oświadczeniu Blinkena. Jak dodano - "to wsparcie pomogło wyposażyć i wyszkolić siły obronne Gruzji i straż przybrzeżną, zbudować szkoły i szpitale oraz wyszkolić nauczycieli, urzędników państwowych i pracowników służby zdrowia".

USA a Gruzja. W tle przepisy wzięte z Rosji

Nie pomógł fakt, że we wtorek minister sprawiedliwości Rati Bregadze przekazał, że rejestracja tzw. agentów zagranicznych na mocy nowej ustawy o "przejrzystości wpływów" rozpocznie się w Gruzji 1 sierpnia. To w związku z tą sprawą napięcie w stosunkach amerykańsko-gruzińskich nabrały na sile. Nowe przepisy, wzorowane na rosyjskich, były przedmiotem wewnętrznego sporu politycznego w kraju, co doprowadziło do masowych protestów. Przyjęta przez gruziński parlament ustawa była krytykowana przez Zachód.