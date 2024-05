Z powodu ekstremalnie wysokich temperatur nakazano zamknięcie szkół w Delhi już 11 maja , ogłaszając letnie wakacje od tego dnia do 30 czerwca. Jednak część placówek nie zastosowała się do tej decyzji.

Upał zamyka szkoły w Indiach

Indyjskie biuro pogodowe (India Meteorological Department - IMD) ostrzegło przed prognozowanymi w tym tygodniu "poważnymi warunkami związanymi z falą upałów". W poniedziałek w Najafgarh na przedmieściach Delhi odnotowano 47,4 st. C - najwięcej w kraju.

Zamykają szkoły w wielu stanach

Głosowanie w gorącej atmosferze

Olbrzymie upały paraliżują nie tylko edukację w Indiach. Utrudniają one również trwające obecnie wybory parlamentarne. W liczących ponad 1,4 mld obywateli Indiach głosowanie trwa sześć tygodni. Uprawnionych do głosowania jest niemal 970 mln osób. Są to największe wybory w historii świata . Kolejna runda głosowań zaplanowana jest na niedzielę.