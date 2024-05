Szwajcaria. Natłok turystów problemem. Władze miejscowości mają plan

Miejscowość bierze przykład z Wenecji. Turyści będą musieli płacić

W zeszły miesiącu Wenecja rozpoczęła bezprecedensowy projekt i wprowadziła "podatek turystyczny" polegający na przymusowym umieszczeniu opłaty w przypadku, gdy odwiedza się miasto bez zarezerwowania na jego terenie noclegu. Pomysł ma na celu ograniczenie krótkoterminowych przyjazdów turystów , którzy korzystają ze wszelkich atrakcji miasta, mało do niego wnosząc.

Do Wenecji w wybrane dni obowiązuje opłata w wysokości pięciu euro (około 21 zł). Szwajcarska miejscowość ma zamiar skopiować pomysł. Wstępne plany mówią o opłacie w wysokości od pięciu do 10 franków szwajcarskich (od około 21 do 43 złotych).