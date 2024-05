USA. Potężne i niszczycielskie burze. Niemal milion odbiorców bez prądu

Jak wynika z danych przedstawionych przez stronę poeroutage.us - pokazującą ilu odbiorców prądu ma do niego dostęp, a ilu z nich jest go pozbawionych - na krótko przed godziną 6 czasu polskiego (przed 23 czasu lokalnego - red.) dostępu do sieci pozbawionych jest ponad 950 tys. domów i firm z hrabstwa Harris i okolic, gdzie mieszka 4,7 mln ludzi. Dwa miliony z nich to mieszkańcy największego miasta stanu - Houston.