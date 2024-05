"Podczas lotu Singapore Airlines #SQ321 z Londynu (Heathrow) do Singapuru w dniu 20 maja 2024 r. napotkano na trasie poważne turbulencje . Samolot skierował się do Bangkoku i wylądował 21 maja 21204 r. o godzinie 15:45 czasu lokalnego. Możemy potwierdzić, że na pokładzie Boeinga 777-300ER są osoby ranne i jedna ofiara śmiertelna. Singapure Airlines składają najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego" - napisano.

Turbulencje w trakcie lotu. Czym są, czy trzeba się bać?

"Turbulencje to nic innego jak wzmożone ruchy mas powietrza wokół samolotu. Podczas lotu, samolot może znajdować się w obszarach powietrza, które przemieszcza się z różną prędkością, temperaturą i w różnym kierunku. Powoduje to znane Ci lekkie drgania, czyli właśnie turbulencje samolotowe " - czytamy na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT.

"Nie ma absolutnie powodów do obaw (...) Można ją porównać do jazdy samochodem po nierównej nawierzchni asfaltowej. Zjawisko to nie jest groźne, a piloci wiedzą, jak omijać jej najbardziej intensywne obszary. Dobrze jest mieć również pasy zapięte podczas całego lotu, na wypadek wystąpienia nieoczekiwanej turbulencji. Mam nadzieję, że podczas napotkania kolejnej turbulencji, nie będziesz mieć już powodów do obaw!" - uspokaja Mateusz Łapuć.