Po zakończeniu spotkania przedstawicieli Stanów Zjednoczonych z rosyjskimi dyplomatami w Rijadzie amerykańska delegacja przekazała w rozmowie z dziennikarzami, że co do pokoju w Ukrainie są pewne podstawowe zasady.

Rijad. Rozmowy pokojowe. USA przekazały szczegóły spotkania

- To musi być stałe zakończenie wojny, nie może być to tylko tymczasowa przerwa . Wiemy, że realia są takie, że będą rozmowy na temat terytoriów i gwarancji bezpieczeństwa. To podstawowe kwestie, które będą omawiane podczas każdej dyskusji - mówił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz.

Jak dodał Waltz, "najważniejsze jest to, że Donald Trump wyraził wolę i pragnienie, żeby zakończyć tę wojnę i zabijanie". - Ta wojna trwa miesiąc po miesiącu i skala zniszczenia, jaka ma miejsce na wschodzie Ukrainy, jest nieakceptowalna, to nie jest w interesie tych dwóch krajów ani całego świata, USA i Europy . Prezydent Trump jest zdeterminowany, aby działać szybko - podkreślał Waltz.

Rozmowy pokojowe. Rubio: Europa musi być w pewnym momencie przy stole

Mówiąc o szczegółach spotkania w Arabii Saudyjskiej sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreślał, że "to nie jest etap, żeby negocjować zakończenie wojny". - To wymaga czasu, to są rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Ale prezydent Trump to jedyny przywódca na świecie, który może tego dokonać - podkreślił.