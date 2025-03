Akt oskarżenia w sprawie radomskiego ginekologa Sławomira W. trafił do sądu w 2020 r. Jak informowała wówczas Prokuratura Okręgowa w Radomiu, ginekolog umówił się z pacjentką na zabieg usunięcia ciąży i wziął 4 tys. zł za jego wykonanie. Do aborcji jednak nie doszło .

Tuż przed zabiegiem, wynajęty przez kobietę detektyw wkroczył do gabinetu lekarskiego, w którym była także pacjentka i szykujący się do pracy anestezjolog. Kobieta wyjaśniła śledczym, że zabieg miała mieć wykonany wbrew swojej woli, dlatego zgłosiła się po pomoc do biura detektywistycznego.