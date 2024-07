O rozmowach, o których pisze teraz "The New York Times", informowaliśmy w Interii pod koniec czerwca , a także w połowie lipca. Ta czerwcowa była pierwszą pomiędzy politykami od marca.

Teraz amerykański dziennik, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze szczegółami rozmów, donosi, że za drugim razem - 12 lipca - minister Andriej Biełousow dzwonił do Lloyda Austina, by przekazać ostrzeżenie. Jak czytamy, chodziło o to, że Rosjanie mieli wykryć tajną ukraińską operację przeciwko Moskwie , która ich zdaniem miała mieć "błogosławieństwo Amerykanów".

Jak brzmiały komunikaty USA i Rosji po drugiej rozmowie, kiedy to miało dojść do ostrzeżenia Amerykanów? Wiadomo, że do połączenia doszło z inicjatywy ministra z Rosji. Jakiś czas potem Biełousow przekazał, że w czasie łączenia "rozmawiano o kwestii zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka ewentualnej eskalacji", co w kontekście najnowszych doniesień zyskuje na znaczeniu.