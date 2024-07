Jak przekazał Reuters, Sekretarz obrony USA Lloyd Austin i rosyjski minister obrony Andriej Biełousow odbyli w piątek rozmowę telefoniczną. Agencja informacyjna dodała, że do połączenia miało dojść z inicjatywy władz rosyjskich.

- Jeśli chodzi o szczegóły tej rozmowy, nie jestem teraz w stanie ich przekazać. Widziałam relacje na ten temat, ale tym razem nie mam nic więcej do dodania - powiedziała lakonicznie Sabrina Singh podczas briefingu prasowego.

Wojna w Ukrainie. USA prowadzi rozmowy z rosyjskim ministrem

To już druga rozmowa sekretarza obrony USA i jego rosyjskiego odpowiednika w ciągu niewiele ponad dwóch tygodni. Jednak poprzednim razem to Austin zainicjował dyskusję, co potwierdził wówczas rzecznik prasowy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Patrick Ryder.