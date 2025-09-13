Do tragedii doszło w piątek w słowackich Tatrach. Jak podała w komunikacie Horska Zachranna Sluzba, ratownicy udali się z pomocą "do dwóch mężczyzn narodowości słowackiej w wieku 21 i 41 lat, którzy utknęli w rejonie Klimkowej Przełęczy".

"Stracili oni orientację we mgle i ulewnym deszczu i nie mogli samodzielnie kontynuować wspinaczki" - czytamy w komunikacie.

To ci turyści poinformowali ratowników, że byli świadkami upadku jednej z turystek.

Tragedia w słowacki Tatrach. Upadek Polki z dużej wysokości

"Słowacy byli świadkami upadku polskiej wspinaczki z wysokości około 100 m" - opisała Horska Zachranna Sluzba.

Niestety, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe ratownicy nie mogli użyć śmigłowca.

Przetransportowali parę Słowaków oraz 48-letniego partnera poszkodowanej turystki, który nie był w stanie samodzielnie kontynuować zejścia, do budynku górnej stacji kolejki na Łomnicy.

Jak podaje HZS, okolice miejsca upadku turystki z Polski przeszukiwano w nocy za pomocą drona z termowizją. Poszukiwania jednak nie powiodły się.

Słowacja. Polka zginęła podczas wspinaczki w Tatrach

Kolejnego dnia wznowiono poszukiwania 32-letniej Polki.

"Podczas lotu rozpoznawczego ciało kobiety zauważono w wąwozie, niestety bez oznak życia" - podano w komunikacie HZS.

Z informacji służb wynika, że ciało turystki z Polski zostało przetransportowane do Starego Smokowca.

"Polityczny WF": Co Nawrocki usłyszał do Trumpa? "To był kosmos" INTERIA.PL