Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadał w sobotę, że nocą w Tatrach może dojść do opadów śniegu. Przewidywania te sprawdziły się - z soboty na niedzielę w górach rzeczywiście pojawił się po raz pierwszy w tym sezonie biały puch.

Na Kasprowym Wierchu opadom śniegu towarzyszyły -3 stopnie mrozu. Biało zrobiło się również m.in. w Dolinie Pięciu Stawów i okolicach Morskiego Oka. Ostatni raz śnieg spadł w sierpniu w Tatrach w 2010 roku. Z kolei rok później zima zawitała w górach już w lipcu - na Kasprowym Wierchu odnotowano wtedy 8-centymetrową pokrywę śnieżną.

Rozwiń

Śnieg w Tatrach. Lato na szczęście jeszcze wróci

Opady śniegu w Tatrach związane są z ochłodzeniem, które nadeszło nad całą Polskę. W niedzielę najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą do 20 stopni. W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie chłodno: od 5 stopni w Tatrach do 12 nad morzem.

Również w poniedziałek temperatura na większości terytorium kraju wynosić będzie w okolicach 19-20 stopni. Nieco cieplej ma zrobić się we wtorek. Na zachodzie i południu kraju termometry mogą wskazać 23-24 stopnie.

Upały powrócą w środę, zwłaszcza do zachodniej i południowej części Polski. Tam temperatura może wtedy osiągnąć 27-28 stopnie, a miejscami nawet 29.

"Rosjanie już wiedzą, co należy zrobić". Były premier o dronie w Osinach Polsat News Polsat News