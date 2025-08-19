W Dolinie Staroleśniej w słowackich Tatrach Wysokich odkryto nowy wodospad o wysokości 116 metrów. O odkryciu poinformował tamtejszy instruktor wspinaczkowy Martin Murar w czasie specjalnej konferencji prasowej na Smokowieckim Siodełku.

To właśnie Murar odnalazł wodospad i nadał mu nazwę - Niżny i Vyszny Strelecky vodopad (pol. Dolny i Górny Wodospad Strzelecki).

Tatry w Słowacji. Odkryto nowy wodospad

Kaskada znajduje się na wysokości 1939 m n.p.m. Do tej pory nie była ona ani oznaczona na żadnych mapach, ani opisana w literaturze fachowej. Wyjątkowość wodospadu polega na tym, że wypływa on bezpośrednio z ziemi, niczym źródło.

Dzieli się na wodospad Niżny Strelecky (pol. Dolny Strzelecki) o wysokości 38 metrów i Vyszny Strelecky (Górny Strzelecki) o wysokości 78 metrów. - Jest to wodospad całoroczny, co oznacza, że nie wysycha, płynie przez cały rok, a na części dzieli go jedna krótka kaskada - wyjaśnił Murar podczas konferencji prasowej.

Wyznaczono szlak do nowego wodospadu w Tatrach. To setny taki obiekt

Chociaż instruktor odkrył wodospad sześć lat temu, dopiero teraz zaprezentował go opinii publicznej. Jak wyjaśnił, najpierw konieczne było dokonanie dokładnych pomiarów, przygotowanie dokumentacji oraz wytyczenie szlaków, pozwalających turystom na dotarcie do nowej atrakcji.

- Droga na szczyt wodospadu, którą stworzyłem wspólnie z grupą pasjonatów wspinaczki, składa się łącznie z dwunastu odcinków zabezpieczonych linami o czwartym stopniu trudności w skali UIAA - powiedział Murar.

Ciekawostką jest też, że na ósmym odcinku wspinacz może napić się wody bezpośrednio ze źródła wodospadu. Milan Luczansky, ekspert zajmujący się opisem i rejestracją tatrzańskich wodospadów, potwierdził, że jest to setny wodospad zarejestrowany w słowackich Tatrach Wysokich.

Tatry Wysokie na Słowacji. Odkryto wodospad w Dolinie Staroleśnej

Idealnym punktem wyjścia na wędrówkę do wodospadu jest Smokowieckie Siodełko, gdzie znajduje się również schronisko górskie. Szlak nie jest jednak dostępny dla ogółu turystów, lecz jedynie dla doświadczonych wspinaczy.

- Wędrówka nad wodospadem obejmuje wyjątkowo trudne odcinki, a umiejętności i doświadczenie wspinacza muszą być do tego dostosowane - wyjaśnił Murar.

- Wejście na szczyt wodospadu zajmuje około pięciu godzin, a zejście do schroniska - 2,5 godziny - dodał

Dolina Staroleśna to jedna z największych dolin tatrzańskich położonych na terenie Słowacji w Tatrach Wysokich. W dolinie znajduje się 27 stałych Staroleśnych Stawów.

