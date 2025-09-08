Tragiczny wypadek nieopodal Koziej Przełęczy. Nie żyje turysta

Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek w Tatrach. W rejonie Koziej Przełęczy z wysokości spadł turysta. Do akcji ratunkowej wysłano ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętej reanimacji, życia poszkodowanej osoby nie udało się uratować.

TOPR poinformowało o kolejnym tragicznym wypadku w górach
Jak przekazało TOPR, zgłoszenie o upadku turysty z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy wpłynęło do centrali w poniedziałek około godziny 15. Do akcji zadysponowano siedmiu ratowników.

Tatry. Śmiertelny upadek turysty koło Koziej Przełęczy

"Po dolocie ratownicy podjęli czynności resuscytacyjne, od których po około 20 minutach odstąpiono" - podano w komunikacie TOPR.

    Ciało turysty zostało przetransportowane następnie do Zakopanego na pokładzie śmigłowca.

    TOPR apeluje do turystów. Uwaga i rozsądek przede wszystkim

    Położona w długiej wschodniej grani Świnicy Kozia Przełęcz wznosi się na wysokości 2126 m n.p.m. między Zamarłą Turnią a Kozimi Czubami w Tatrach Wysokich.

      Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe cały czas przypomina, że góry to wymagający teren, w który nie warto wybierać się bez odpowiedniego doświadczenia, przygotowania i zachowania ostrożności.

      Nawet podczas względnie dobrych warunków atmosferycznych dojść może do tragicznych zdarzeń, zakończonych nie tylko poważnym urazem, ale nawet śmiercią.

