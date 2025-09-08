Tragiczny wypadek nieopodal Koziej Przełęczy. Nie żyje turysta
Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek w Tatrach. W rejonie Koziej Przełęczy z wysokości spadł turysta. Do akcji ratunkowej wysłano ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętej reanimacji, życia poszkodowanej osoby nie udało się uratować.
W skrócie
- W Tatrach, w rejonie Koziej Przełęczy, doszło do tragicznego wypadku, gdy turysta spadł z wysokości.
- Do akcji ratunkowej wysłano ratowników TOPR, jednak mimo reanimacji nie udało się uratować poszkodowanego.
- TOPR apeluje do turystów o ostrożność i przypomina, że góry są wymagającym terenem nawet przy sprzyjającej pogodzie.
Jak przekazało TOPR, zgłoszenie o upadku turysty z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy wpłynęło do centrali w poniedziałek około godziny 15. Do akcji zadysponowano siedmiu ratowników.
Tatry. Śmiertelny upadek turysty koło Koziej Przełęczy
"Po dolocie ratownicy podjęli czynności resuscytacyjne, od których po około 20 minutach odstąpiono" - podano w komunikacie TOPR.
Ciało turysty zostało przetransportowane następnie do Zakopanego na pokładzie śmigłowca.
TOPR apeluje do turystów. Uwaga i rozsądek przede wszystkim
Położona w długiej wschodniej grani Świnicy Kozia Przełęcz wznosi się na wysokości 2126 m n.p.m. między Zamarłą Turnią a Kozimi Czubami w Tatrach Wysokich.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe cały czas przypomina, że góry to wymagający teren, w który nie warto wybierać się bez odpowiedniego doświadczenia, przygotowania i zachowania ostrożności.
Nawet podczas względnie dobrych warunków atmosferycznych dojść może do tragicznych zdarzeń, zakończonych nie tylko poważnym urazem, ale nawet śmiercią.