42 ekspertów z pięciu obszarów - Rosji, Ukrainy, UE, Kanady i USA - wzięło udział w projekcie "Sistema" autorstwa Radia Swoboda i Voice of America. Mieli odpowiedzieć na z pozoru proste pytanie: "Co może doprowadzić do zmian w rosyjskich władzach?". Specjaliści mogli wskazać więcej niż jedną opcję. Blisko połowa z nich poprosiła o anonimowość.