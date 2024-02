Zmarł syn rosyjskiego biznesmena. Powód ten sam, co u Nawalnego

O śmierci Iwana Sieczina informuje także anonimowy kanał w social mediach "VChK-OGPU". Jego źródło podaje, że oficjalną przyczyną śmierci 35-latka miał być "zakrzep krwi" - czytamy na portalu Meduza. Co ciekawe, propagandowe rosyjskie kanały podają, że to właśnie z tego samego powodu zmarł Aleksiej Nawalny .

Od marca 2014 roku Iwan Sieczin pracował w Rosnieftcie. W styczniu 2015 roku prezydent Rosji Władimir Putin odznaczył go medalem za "wieloletnią sumienną pracę" i "za wielki wkład w rozwój kompleksu paliwowo-energetycznego". Mężczyzna miał wtedy 25 lat i piastował stanowisko pierwszego zastępcy dyrektora jednego z działów.

Krytyk Putina komentuje sprawę Sieczina

"Być może trudno w to uwierzyć, ale szczerze współczuję ojcu, który stracił dziecko. Tak, jak współczuję matce Aleksieja Nawalnego. Tak, jak współczułem w ostatnich latach matce Borysa Niemcowa. Moje kondolencje dla rodziny Sieczinów, zmuszonej do ukrywania swojego smutku" - napisał Leonid Niewzlin w mediach społecznościowych. Nie jest to oczywisty gest, gdyż Igor Sieczin nazywany jest "prawą ręką" rosyjskiego przywódcy.