"Gdy dziś rano prawnik i matka Aleksieja przybyli do kolonii, powiedziano im, że przyczyną śmierci Nawalnego był "zespół nagłej śmierci" - podał bliski współpracownik Aleksieja Nawalnego, szef Fundacji Walki z Korupcją Iwan Żdanow. Jednakże współpracownicy polityka nie wierzą w tłumaczenia władz więziennych. Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz podała, że został zamordowany. "To oczywiste, że kłamią i robią wszystko, by nie wydać ciała" - stwierdziła. W sprawie śmierci największego krytyka Putina pojawia się coraz więcej wątpliwości. Opozycja wskazuje na liczne niespójności w zeznaniach rosyjskich władz.