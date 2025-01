Wystąpienie lidera KO dostrzeżono m.in. w Szwecji . Dziennikarz Frederik Johansson z gazety "Svenska Dagbladet" przekonywał w swoim artykule, że Warszawa zaproponowała nowy rodzaj przywództwa w kontrze do tego, co dzieje się w USA. "Tusk jest odpowiedzią na Trumpa" - tak brzmiał tytuł publikacji.

Parlament Europejski. Tusk zabrał głos, Szwedzi komentują

Johansson wskazywał, że w przemówieniu polskiego premiera było dużo optymizmu, zagrzewania do działania oraz odniesień do przyszłości Unii Europejskiej . "Jesteśmy panami własnego losu" - napisał w duchu wystąpienia Tuska szwedzki publicysta.

"Postawa prezentowana przez polską prezydencję (w UE) jest również odpowiedzią na pytanie, jak Europa powinna odnosić się do Stanów Zjednoczonych " - tłumaczył dziennikarz. Co istotne, eksperci są przekonani, że administracja Donalda Trumpa zwróci większą uwagę na obszar Indo-Pacyfiku kosztem Starego Kontynentu.

Właśnie w tym kontekście Donald Tusk apelował do unijnych polityków o dozbrajanie się . - Chcę wam powiedzieć, że to jest taki czas, kiedy na bezpieczeństwie Europa nie może oszczędzać . Mówię jako premier kraju, który wydaje już prawie 5 proc. na bezpieczeństwo - podkreślał premier.

- Kiedy słyszę, co mówi się po drugiej stronie Atlantyku, to nie powinniśmy irytować się ani bać. Pamiętajmy, co kiedyś powiedział Kennedy. Nie pytajcie, co Ameryka może zrobić dla naszego bezpieczeństwa. Zapytajcie samych siebie, co my możemy zrobić dla naszego własnego bezpieczeństwa - przekonywał lider KO.