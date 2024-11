Komentując wybory prezydenckie w USA premier Polski dał do zrozumienia, że Unia Europejska powinna wzmacniać swoje bezpieczeństwo bez oglądania się na wynik głosowania w Stanach Zjednoczonych . "Expresso" cytuje też słowa Donalda Tuska , że "naszym problemem jesteśmy my sami".

Portugalia. Media komentują słowa Donalda Tuska

"Expresso" odnotowuje, że przed głosowaniem w Stanach Zjednoczonych Tusk zaapelował do mieszkańców Unii, by uwierzyli we własne siły i przestali oglądać się na wynik wyborów w USA.