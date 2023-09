Najbliższa sesja parlamentu Węgier rozpoczyna się w poniedziałek 25 września. To, że węgierscy parlamentarzyści zajmą się kwestią przyjęcia Szwecji do NATO , szef węgierskiego MSZ Węgier Peter Szijjarto sugerował jeszcze w sierpniu.

"Możemy wrócić do tej kwestii podczas jesiennej sesji" - napisał wtedy Szijjarto na Facebooku. Jednakże, jak w środę zauważył węgierski portal hvg.hu, w opublikowanym planie prac parlamentu nie ma punktu o ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO.

Węgrzy próbowali podejść do głosowania nad tą kwestią już pod koniec lipca . Wtedy jednak posłowie Fideszu, rządzącej partii premiera Węgier Viktora Orbana, zbojkotowali posiedzenie parlamentu i zakończyło się ono po ok. 50 minutach.

Węgry oraz Turcja pozostają ostatnimi państwami, które blokują dołączenie Szwecji do NATO.

Spór o krytykę demokracji na Węgrzech

W ostatnich tygodniach Węgry zgłaszały pretensje do Szwecji. W ostatniej odsłonie sporu, Peter Szijjarto wysłał krytyczny list do swojego szwedzkiego odpowiednika. W korespondencji Szijjarto napisał o "nieuczciwych i niesprawiedliwych" uwagach na temat demokracji na Węgrzech. Węgierskim rządzącym nie spodobał się krótki film edukacyjny. Wypowiada się w nim m.in. węgierski aktywista Marton Gulyas, który stwierdził, że od dojścia Viktora Orbana do władzy demokracja na Węgrzech stopniowo zanika.