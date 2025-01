Emily Hernandez została pierwotnie oskarżona po tym, jak tłum zwolenników Donalda Trumpa wdarł się do Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. 24-letnią kobietę rozpoznano na jednym z nagrań, na którym widać, jak trzyma w dłoniach zniszczoną tabliczkę z nazwiskiem ówczesnej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi , demokratki z Kalifornii .

Hernandez w 2022 roku przyznała się do zarzutu "wejścia i przebywania w budynku lub na terenie o ograniczonym dostępie". Za to wykroczenie została skazana na 30 dni więzienia i rok nadzorowanego zwolnienia warunkowego. W styczniu Donald Trump postanowił ją ułaskawić. Teraz jednak ponownie trafi do zakładu karnego.