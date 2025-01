USA. Co z deportacją Polaków? "Prawo obowiązuje wszystkich"

Zdecydowane działania Trumpa zaniepokoiły m.in. amerykańską Polonię, która obawia się, że może znaleźć się w gronie osób zmuszonych do opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

O kwestię deportacji mieszkających za granicą obywateli zapytał korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski. - Jakie jest pani przesłanie do Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy głosowali na prezydenta Trumpa, ale mogą mieć sąsiadów lub członków rodziny, którzy są tu nielegalnie? - zwrócił się dziennikarz do sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem .

- Prawo obowiązuje wszystkich . Obowiązuje obywateli amerykańskich i dotyczy osób, które przybyły do tego kraju nielegalnie - odparła Noem. Dodała również, że osoby, które złamały prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, "zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" .

USA. Trump walczy z nielegalną migracją. Polonia ma obawy

Daniel Bociąga, korespondent polskich mediów w USA, mówił w ubiegłym tygodniu na antenie Polsat News, że miastem, od którego wszystko się rozpocznie, ma być Chicago . To właśnie tam mieszka najwięcej amerykańskiej Polonii.

- Niepokój wywołuje to, że do końca nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądać (...). Władze miejskie Chicago oferują pomoc prawną nieudokumentowanym migrantom - mówił Bociąga. Dodał przy tym, że realizacja planu Donalda Trumpa wymaga czasu, ponieważ miliony osób w Stanach Zjednoczonych mogą przebywać na ich terytorium nielegalnie.