Dowodem potwierdzającym tą tezę miał być rzekomy plan zamachu, organizowany przez demokratyczną administrację. Ofiarą miał być Władimir Putin . - To szaleństwo, że mogli w ogóle o czymś takim pomyśleć. Dlaczego więc to zrobili? Ponieważ chaos jest osłoną, za którą się chronią - mówił Carlson.

USA. Rzekomy plan zamachu na Putina. Rosja reaguje

Słowa kontrowersyjnego publicysty poszły w świat. W środę do sprawy odniósł się rzecznik Kremla. - Nie mamy pewności, co (Tucker - red.) miał na myśli. Nie przedstawił żadnych dowodów. Nie mogę skomentować tego, co powiedział - tłumaczył Dmitrij Pieskow.