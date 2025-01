Do tragedii doszło w środę o godz. 20:47 czasu miejscowego.

USA: Katastrofa lotnicza pod Waszyngtonem. Jest nowe nagranie

W piątek do sieci trafiło nowe nagranie z momentu zderzenia samolotu pasażerskiego z wojskowym śmigłowcem. Widać na nim jak maszyny zbliżają się do siebie, po czym następuje błysk, a szczątki spadają do rzeki Potomak.