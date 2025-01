Według informacji przekazanych przez służby zastępca szeryfa usiłował zatrzymać Huttle'a podczas kontroli drogowej. "W momencie gdy doszło między nimi do sprzeczki, padły śmiertelne strzały" - podała policja.

W trakcie dochodzenia ustalono, że 42-latek miał przy sobie broń palną . "Żadne inne szczegóły zdarzenia nie zostały ujawnione. Władze nie przekazały, dlaczego doszło do kontroli drogowej " - wskazuje CNN.

Szturm na Kapitol. 42-latek skazany. "Nie miał nic lepszego do roboty"

6 stycznia przed Kapitolem zebrali się zwolennicy polityka, którzy w pewnym momencie wkroczyli do kompleksu. Na miejscu doszło d o zamieszek, aktów wandalizmu, rabunku . W wyniku zdarzenia zginęło pięć osób, a co najmniej 138 funkcjonariuszy zostało rannych.

W 2023 roku Huttle został skazany na sześć miesięcy aresztu po przyznaniu się do wtargnięcia na Kapitol. Wtedy w trakcie rozprawy jego obrońca Andrew Hemmer przekonywał, że Huttle znalazł się na wiecu, bo był przekonany, że "będzie to historyczny moment". - Nie miał nic lepszego do robienia po wyjściu z więzienia (wyrok związany z wykroczeniem drogowym - red.) - mówił.