Ksiądz wykonał kontrowersyjny gest. Stracił urząd

Na koniec swojego wystąpienia uderzył się w pierś, podnosząc prawą rękę ku niebu . - Moje serce jest z wami - powiedział i zszedł ze sceny. Jak opisuje "The Independent" gest ten został wykonany dość niepewnie , ale z uśmiechem na twarzy.

Waszyngton. Ksiądz wykonał kontrowersyjny gest. Jest reakcja przełożonych

"Potępiamy ideologię nazistowską i antysemityzm we wszystkich jego postaciach. Wierzymy, że ci, którzy naśladują nazistowski pozdrowienie, nawet w ramach żartu lub próbując trollować swoich przeciwników , minimalizują horror Holokaustu i umniejszają poświęcenie tych, którzy walczyli z jego sprawcami. Takie działania są szkodliwe , powodują podziały i są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości" - ogłosiły władze Kościoła.

"Pan Robinson został ostrzeżony, że trolling internetowy i inne tego typu działania (czy to w służbie lewicy, czy prawicy) są niezgodne z powołaniem kapłańskim i nakazano mu ich zaprzestać" - dodano.

Kontrowersyjne zachowanie duchownego. Calvin Robinson komentuje sprawę

Odnosząc się do popularnego w sieci nagrania, które uwieczniło występ Calvina Robinsona, duchowny napisał w środę na platformie X, że otrzymał mnóstwo "nieprzyjemnych telefonów, SMS-ów, wiadomości głosowych i e-maili" od "bardzo zawziętych, wściekłych, podłych lewaków".

"Moja próba ironicznego żartu , w typowo brytyjski sposób, nie była żartem kosztem II wojny światowej ani przyznaniem się do przynależności do Narodowosocjalistycznej Partii" - przekazał w mediach społecznościowych.

Tłumaczył, że gest, który wykonał, był "kpiną z liberałów, którzy nazwali Elona Muska nazistą za to, że dał jasno do zrozumienia widzom, że całym sercem jest z nimi". Na koniec wpisu dodał salutującą emotikonę.

Przypomnijmy, że podczas przemówienia w Capital One Arena Elon Musk, dziękował Amerykanom za umożliwienie Donaldowi Trumpowi powrotu do Białego Domu, po czym dwukrotnie prawą ręką uderzył się w lewą pierś i wyciągnął do przodu ramię z otwartą dłonią.